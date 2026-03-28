Bersama Anak Yatim Piatu, Boni Hargens Gelar Doa Bagi Perdamaian Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens menggelar doa bersama ratusan anak yatim piatu dan warga sekitar dalam suasana lebaran Idulfitri 1447 Hijriah di kediamannya, Rumah Perdamaian di Depok, Jawa Barat pada Sabtu (28/3/2026).
Doa bersama ini khusus diatensikan untuk perdamaian dunia yang saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja.
Selain doa bersama, Boni Hargens juga membagikan santunan bagi para anak yatim piatu.
"Dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik, ada perang Amerika-Israel melawan Iran, perang Rusia melawan Ukraina yang belum tuntas. Semuanya menciptakan ketidakstabilan global yang bisa berdampak pada situasi dalam negeri Indonesia," ujar Boni Hargens dalam sambutannya.
Boni menegaskan perang telah mengakibatkan dampak-dampak negatif baik terhadap kehidupan manusia maupun lingkungan sekitarnya. Kondisi di Timur Tengah dan dampaknya terhapus dunia global, kata dia, sudah berbicara banyak soal dampak negatif dari perang tersebut.
Oleh karena itu, kata Boni, salah satu cara mulia yang bisa dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan agar membuat dunia menjadi lebih baik.
Sebab Tuhan Sang Pencipta-lah yang bisa membuat dunia menjadi lebih baik.
"Tentu kita berdoa juga kepada Tuhan agar memberikan rahmat kebijaksanaan kepada para pemimpin dunia terutama yang terlibat perang agar lebih mengedepankan dialog, dibandingkan perang atau cara-cara kekerasan dalam merespons atau menyelesaikan masalah," tutur Boni.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
