Bersama Avante Group, Chery Perkuat Jaringan di Jawa Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia terus memperkuat jaringan pemasarannya di Jawa Tengah dengan meresmikan dua diler baru, Chery Avante Tegal dan Chery Avante Magelang.

Kehadiran diler ke-79 dan 80 itu menjadi langkah strategis Chery memperluas layanan sekaligus menjangkau konsumen di kawasan Pantura Barat, wilayah Kedu, dan sekitarnya.

Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan perluasan jaringan dilakukan agar konsumen makin mudah mendapatkan layanan penjualan maupun purnajual.

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Menurutnya, kedua diler juga siap melayani seluruh lini produk Chery, mulai dari mobil bermesin konvensional (ICE), hybrid, hingga kendaraan listrik (EV).

Ekspansi bersama PT. Avante Maju Mandala (Avante Group) merupakan bagian dari strategi jangka panjang Chery memperluas akses layanan di berbagai daerah.

Dengan tambahan dua diler, Avante Group kini mengelola tujuh diler Chery di Indonesia.

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Chery Avante Tegal berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No. 160, Tegal Barat, sedangkan Chery Avante Magelang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 165, Magelang Selatan.

Keduanya mengusung konsep layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts) yang dilengkapi showroom, empat stall servis, teknisi bersertifikasi, suku cadang asli, hingga fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik.