Bersama BA, Motul Terus Menghidupkan Passion di Tengah Kultur Otomotif Dunia
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Di balik deru mesin dan putaran roda, selalu ada cerita personal tentang kecintaan, perjalanan panjang, dan passion yang terus menyala.
Semangat itulah yang dibawa Motul dalam merangkul para brand ambassadornya.
Alih-alih sekadar menjalin kerja sama komersial atau endorsement biasa, merek pelumas asal Prancis ini memilih pendekatan yang lebih organik.
Motul mengajak mereka terjun langsung merasakan denyut nadi kultur otomotif dunia yang selama ini menjadi DNA Motul.
Kisah kedekatan tersebut menjadi sorotan utama di experiential booth Motul pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.
Dalam sesi talkshow yang hangat, penulis sekaligus kreator konten otomotif, Alip Susanto (@shitlicious), berbagi pengalaman bagaimana kecintaannya pada sepeda motor membawanya melintasi berbagai panggung otomotif bergengsi bersama Motul.
Berawal dari kecocokan sebagai pengguna harian, hubungan Alip dengan Motul berkembang menjadi perjalanan lintas negara yang memperkaya sudut pandangnya sebagai pencinta otomotif.
"Perjalanan saya bersama Motul sangat menghidupkan passion di dunia otomotif. Mulai dari menyaksikan kultur kendaraan klasik di Goodwood Revival, menyusuri rute North Coast 500 di Skotlandia, merasakan langsung atmosfer Formula 1 di Monza, hingga touring motor membelah pegunungan Dolomites," tutur Alip.
Kisah kedekatan Motul dengan para anthusiast menjadi sorotan utama di experiential booth Motul pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.
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