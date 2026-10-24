Bersama Bank Jakarta, None 2026 Ingatkan Pentingnya Sehat Finansial dan Fisik

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Bulan Inklusi Keuangan di DKI Jakarta dimeriahkan melalui kegiatan Jakarta Financial Festival 2026 yang digelar di Blok M Square, Jakarta Selatan, pada 23–24 Oktober 2026.

Acara yang menjadi gelaran perdana secara regional di DKI Jakarta ini bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta.

Selain itu, kegiatan tersebut merupakan rangkaian seremonial atas pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DKI Jakarta, salah satunya program Digitalisasi Pasar Inklusif.

Kegiatan bertujuan membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi warga Jakarta, meningkatkan sinergi antar kementerian maupun lembaga, mendorong perluasan inklusi keuangan digital, serta meningkatkan proteksi perlindungan konsumen secara masif.

Dalam salah satu sesi diskusi bertajuk 'Sehat Finansial, Sehat Badan, Sehat Jakarta', hadir None Jakarta 2026, Dokter Citra Poerwa, sebagai narasumber utama.

Diskusi tersebut juga menghadirkan Pemimpin Grup Dana Ritel & Transaksional Bank Jakarta, Yuniar T. Manik, serta Corporate Credit Analyst Bank Jakarta, Dedi Akhmadi.

Dalam paparannya, Citra menjelaskan definisi sehat secara holistik yang tidak terbatas pada fisik semata, melainkan mencakup kesiapan mental dan sosial.

“Berdasarkan definisinya sendiri, sehat itu ada tiga aspek. Sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat sosial. Jadi bukan semata-mata tubuhnya saja, tapi pikiran kita nih, mentalnya bagaimana dalam menghadapi sehari-hari dan juga sosial, interaksi dengan lingkungan sekitarnya,” kata Citra dalam sesi diskusi, Sabtu (24/10/2026).