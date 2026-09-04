Bersama Baznas, Enesis Group Wangikan 50 Masjid di Banda Aceh

jpnn.com, ACEH - Enesis Group bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkuat kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Wangikan 50 Masjid bersama Kispray Kasturi” di Banda Aceh.

Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman dan melibatkan sekitar 100 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) serta marbot.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan lingkungan masjid yang wangi dan nyaman sehingga dapat mendukung kekhusyukan masyarakat dalam beribadah.

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Kegiatan ini melanjutkan kolaborasi Enesis Group dan Baznas yang sebelumnya digelar di Jakarta pada Maret 2026.

Dalam program tersebut, Enesis Group menyalurkan Kispray Kasturi kepada 50 masjid di wilayah Banda Aceh melalui para DKM dan marbot. Produk tersebut ditujukan untuk mendukung perawatan serta menjaga keharuman lingkungan masjid.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui pengurus masjid agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kispray Kasturi juga diperkenalkan melalui pengalaman yang dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Dengan aroma Kasturi yang khas, produk tersebut dihadirkan sebagai salah satu pilihan untuk membantu menciptakan suasana masjid yang lebih wangi dan nyaman, terutama pada ruang-ruang yang digunakan bersama oleh masyarakat.

Head of Human Resources Services and Public Relations Enesis Group RM Ardiantara mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan sosial secara berkelanjutan.