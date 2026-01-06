Bersama Chloe Moriondo, Cavetown Hasilkan Sailboat

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Cavetown atau Robin Skinner baru saja merilis lagu terbaru yang bertitel Sailboat.

Lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama Chloe Moriondo dan diproduseri bersama oleh Underscores.

Menggabungkan kilauan chiptune dengan tekstur hyperpop yang terdistorsi, Sailboat menangkap kegembiraan cemas cinta baru, momen rapuh ketika keinginan untuk melindungi seseorang membuat ragu untuk meninggalkan jejak.

Baca Juga: Lagu Bernadya Bikin Film Suka Duka Tawa Makin Larut

Dibangun dari persahabatan, ketakutan menyakiti orang yang dicintai, dan kegembiraan kerentanan emosional, Sailboat menggabungkan narasi intim Cavetown dengan kehangatan Moriondo dan produksi glitchy yang eksploratif dari Underscores.

Bersamaan dengan perilisan lagu tersebut, Cavetown membagikan video resmi Sailboat.

Dia menyuguhkan sebuah visual yang memukau berlatar pantai yang tenang dan menampilkan Chloe Moriondo sebagai bintang tamu.

Baca Juga: 5 Album Rilisan Demajors Paling Meledak Sepanjang 2025

Video tersebut mencerminkan palet emosional lagu Sailboat, keduanya bergantian antara momen kesendirian dan koneksi, menirukan bermain gitar, dan mencelupkan kaki ke dalam air.

Cavetown, yang album-album sebelumnya mengeksplorasi kesepian dalam proses tumbuh dewasa, akhirnya terlihat bersenang-senang, menunjukkan kerentanan, dan membiarkan dirinya bahagia, semua tema yang menjadi benang merah dalam proyek terbarunya, Running With Scissors.