Bersama Danantara, TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Sovereign AI Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan infrastruktur AI nasional melalui partisipasi dalam National AI Data Center & Electrification Strategic Workshop.

Kegiatan yang diselenggarakan Danantara Indonesia ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas BUMN, regulator, dan pelaku industri di Wisma Danantara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mengusung tema 'Building Indonesia’s Sovereign AI Infrastructure: Validating National Demand, Data Center & Power Readiness', hari pertama workshop difokuskan pada validasi kebutuhan kecerdasan buatan (AI) nasional serta penyelarasan proyeksi demand dengan kesiapan data center dan pasokan listrik.

Danantara Indonesia menyelenggarakan National AI Data Center & Electrification Strategic Workshop yang dihadiri Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah (kedua dari kiri), Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji (paling kiri), & Direktur IT Digital Tekom Faizal Rochmad Djoemadi (kedua dari kanan), Direktur Utama NeutraDC Rakhmad Tunggal Afifuddin (paling kanan). Foto: Dokumentasi Telkom

Workshop ini mempertemukan perwakilan BUMN lintas sektor, mulai dari jasa keuangan, energi, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, hingga manufaktur, bersama pemangku kepentingan terkait.

Hadir dalam kegiatan ini Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Ricardo Irwan Rei, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, Direktur Utama NeutraDC Rakhmad Tunggal Afifuddin, serta Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) M. Fahrur Rozy.

Dalam kapasitasnya sebagai penyedia infrastruktur digital, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji memaparkan peran Telkom sebagai tulang punggung digital nasional yang mendukung kapabilitas sovereign cloud, sovereign AI, dan sovereign cybersecurity bagi sektor pemerintahan dan BUMN.

“Data Center Telkom menjadi fondasi bagi Indonesia dalam membangun ekosistem Sovereign AI yang berdaulat dan berkelanjutan,” ujar Seno.