menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Bersama Kemenkum, Marcell Siahaan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Royalti di Banten

Bersama Kemenkum, Marcell Siahaan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Royalti di Banten

Bersama Kemenkum, Marcell Siahaan Lakukan Sosialisasi Kepatuhan Royalti di Banten
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten bersama Marcell Siahaan melakukan sosialisasi kepatuhan pembayaran royalti hak cipta di Banten pada Senin (25/5). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, BANTEN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten menggelar sosialisasi kepatuhan pembayaran royalti hak cipta.

Kegiatan itu digelar di Aula Bappeda Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (25/5).

Kanwil Kemenkum Banten dalam acara tersebut menghadirkan langsung Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, Marcell Siahaan.

Baca Juga:

Marcell Siahaan mengatakan kehadirannya di Tanah Jawara merupakan bagian tugas dari LMKN untuk melakukan sosialisasi mengenai royalti secara umum.

"Kami merasa memang ketika berupaya menjalankan sistem banyak terjadi misinformasi. Jadi, memang bisa diakui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang dari partisipasinya kurang," kata Marcell Siahaan.

Pelantun Menuju Cahaya itu menjelaskan, tingkat kepatuhan pembayaran royalti di Banten masuk pada kategori baik.

Baca Juga:

"Kepatuhan royalti di Banten sangat baik bahwa pada 2025 perolehannya cukup siginifikan sekitar Rp 3,8 miliar," ujarnya.

Menurut Marcell Siahaan, meskipun tingkat kepatuhan sudah bagus, tetapi peningkatan lebih lanjut harus terus dilakukan agar semua bisa dikelola.

Marcell Siahaan menyebut bahwa kepatuhan pembayaran royalti di Banten cukup signifikan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI