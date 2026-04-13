Bersama OJK APRDI, Makmur Perkuat Literasi Investasi Reksa Dana di Sumut

jpnn.com, SUMATERA UTARA - PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) melanjutkan program literasi investasi reksa dana bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Pelaku Reksa Dana & Investasi Indonesia (APRDI) di Medan, Sumatera Utara, sebagai bagian dari Road to Pekan Reksa Dana 2026.

Program ini bertujuan memperkuat literasi dan inklusi investasi reksa dana di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang masih memiliki jumlah investor relatif lebih rendah dibandingkan kota-kota besar seperti Jakarta.

Program sosialisasi di Medan berlangsung selama dua hari dengan tiga titik pelaksanaan, melibatkan dua segmen audiens, yakni mahasiswa di kampus dan perwakilan media di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara.

Pada 14 April 2026, sosialisasi dimulai di Universitas Satya Terra Bhinneka, dilanjutkan dengan sesi penguatan pemahaman reksa dana bagi 20 perwakilan media di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian pada 15 April 2026, kegiatan berlanjut ke STIE Bina Karya Tebing Tinggi yang diikuti ratusan mahasiswa.

"Teman-teman semua di sini, penting sekali untuk mulai mengenal investasi dan selalu tekankan prinsip legal dan logis dalam memilih aset investasi," ujar Yusri selaku Kepala Direktorat Pengawasan PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara.

Endang Cahyani selaku Associate Director Sales & Marketing Makmur memberikan edukasi mengenai kemudahan berinvestasi melalui aplikasi Makmur.

"Saat ini, mahasiswa bisa mulai belajar untuk menyisihkan dibandingkan menyisakan. Investasi di reksa dana sudah sangat mudah karena bisa dimulai dari Rp10.000 saja," jelas Endang.