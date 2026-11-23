jpnn.com, JAKARTA - Band psychedelic rock asal Medan, Yoko City Ghost, mempersembahkan single terbaru yang berjudul Mukadimah.

Menariknya, lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan rapper asal Sumatera Utara, Pangalo, yang dikenal dengan gaya hardcore rap dan lirik-lirik kritis bernuansa political rap.

Dirilis melalui kerja sama dengan label rekaman asal Jakarta, demajors, Mukadimah hadir sebagai lagu pembuka untuk album penuh kedua Yoko City Ghost yang bertajuk 1001 Malam, yang rencananya akan diluncurkan pad akhir 2026.

Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan musikal yang unik, menggabungkan nuansa neo-psychedelia, anatolian-rock, dan estetika funkadelic ala Yoko City Ghost dengan rima-rima tajam dari Pangalo.

Mukadimah bukan sekadar lagu pembuka, melainkan sebuah gerbang menuju dunia kelam dan penuh perenungan yang bakal disajikan dalam album 1001 Malam.

Secara lirikal, Mukadimah menyoroti konsep nihilisme dalam narasi manusia perkotaan. Baik Yoko City Ghost maupun Pangalo saling bertukar pandangan tentang kekosongan eksistensial, absurditas kehidupan modern, dan dekonstruksi akan makna hidup.

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Kata-kata yang dihujamkan oleh Pangalo secara lugas seakan hendak membedah realitas sosial yang kelam, sekaligus mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dianggap absolut, sementara aransemen dalam balutan vokal khas anatolian dari Yoko City Ghost bermaksud mempertegas perasaan terasing dalam dunia yang terus bergerak tanpa tujuan yang pasti.

Melalui Mukadimah, Yoko City Ghost ingin mengajak pendengar untuk menyelami perasaan kosong, mempertanyakan makna atas eksistensi sekaligus nilai-nilai mapan yang dianut oleh manusia modern, serta melihat sisi lain dari realitas yang seringkali manusia hendak hindari.