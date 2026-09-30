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Bersama PNM Mekaar, Blangkon Jawa Tetap 'Hidup' di Tengah Zaman

Bersama PNM Mekaar, Blangkon Jawa Tetap 'Hidup' di Tengah Zaman
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Melalui kegiatan pemberdayaan, PNM turut memberikan pengetahuan dan pendampingan untuk membantu Tri mengembangkan cara memasarkan produknya. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Di tangan Tri Damayanti dan suaminya, setiap helai kain yang dibentuk dan dirangkai menyimpan cerita yang lebih panjang yaitu tentang keterampilan yang diwariskan, usaha yang menghidupi keluarga, sekaligus budaya Jawa yang berusaha tetap bertahan di tengah perubahan zaman.

Bagi keluarga Tri, blangkon bukan sekadar kerajinan. Di balik proses pembuatannya, ada dapur keluarga yang harus terus menyala.

Karena itu, menjaga usaha tetap berjalan berartilebih dari sekadar mempertahankan produksi.

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Ada tantangan untuk membuat produk tetap dikenal, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memastikan keterampilan membuat blangkon tetap memiliki nilai ekonomi.

Perjalanan Tri kemudian bertemu dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Sejak menjadi nasabah pada 2023, Tri memperoleh akses pembiayaan yang membantunya memenuhi kebutuhan bahan baku. Namun, penguatan usaha tidak berhenti pada modal.

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Melalui kegiatan pemberdayaan, PNM turut memberikan pengetahuan dan pendampingan untuk membantu Tri mengembangkan cara memasarkan produknya.

Dari sana, media sosial mulai dimanfaatkan sebagai ruang baru untuk memperkenalkan blangkon kepada lebih banyak orang.

PNM berupaya membuka akses sekaligus menciptakan kesempatan agar masyarakat prasejahtera dapat mengembangkan potensi yang telah mereka miliki.

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