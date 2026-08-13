Bersama Sunwich, Sajama Cut Hadirkan Kembali Debu-Debu Intan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Sajama Cut membuka babak baru dari Cowabunga melalui Debu-Debu Intan, hasil kolaborasi dengan band Sunwich.

Debu-Debu Intan (feat. Sunwich) merupakan sebuah interpretasi baru dari salah satu lagu yang paling dicintai dari album tersebut.

Menghadirkan vokal Aliefia Augustine dari Sunwich, single itu menjadi pertemuan dua generasi musik independen Indonesia sekaligus pembuka menuju rangkaian perilisan Cowabunga Deluxe.

Sajama Cut merilis Debu-Debu Intan (feat. Sunwich) pada 14 Agustus 2026 di seluruh layanan streaming digital. Video musik yang digarap oleh Sinema Pinggiran, akan menyusul pada 18 Agustus 2026.

Bagi Sajama Cut, menghadirkan kembali Debu-Debu Intan dalam format kolaborasi bukan sekadar mengulang sebuah lagu yang sudah dikenal.

Kehadiran Aliefia memberikan sudut pandang baru terhadap lagu tersebut, sekaligus mempertemukan karakter musik Sajama Cut dengan energi generasi yang lebih muda.

"Jujur senang banget diajak kolaborasi sama Sajama Cut karena mereka legend buat aku. Kolaborasinya juga praktis dan simple karena lagunya sendiri sudah powerful, jadi aku merasa enggak perlu menambah banyak hal lagi. Secara lirik juga bittersweet banget buat aku,” ungkap Aliefia Augustine, vokalis Sunwich.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari Cowabunga Deluxe, proyek yang memperluas dunia kreatif album Cowabunga melalui interpretasi dari tujuh musisi dan band lintas generasi.