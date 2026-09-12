Bersama Tasya Kamila, Logeski Perkenalkan Cara Praktis Bersihkan Toilet

jpnn.com, JAKARTA - Logeski, merek produk pembersih rumah tangga yang telah hadir di Jepang, Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Thailand, resmi memperkenalkan salah satu produk andalannya di Indonesia, yaitu Logeski Toilet Bowl Cleaner.

Produk tersebut menawarkan solusi praktis untuk membantu keluarga membersihkan toilet dengan lebih mudah. Mengusung konsep no-scrub cleaning, Logeski Toilet Bowl Cleaner membantu mengurangi kebutuhan menyikat secara manual sehingga konsumen dapat menghemat waktu dan tenaga untuk aktivitas lainnya.

Logeski lahir dari kepedulian terhadap keseharian kehidupan sehari-hari keluarga. Di tengah kesibukan bekerja, mengurus rumah, dan mendampingi orang-orang tercinta, membersihkan rumah – terutama toilet – masih menjadi pekerjaan yang cukup menguras waktu dan tenaga.

Adapun Logeski ingin membantu keluarga Indonesia menjalankan rutinitas tersebut dengan lebih praktis dan efisien sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga, beristirahat, maupun melakukan aktivitas lainnya.

“Melalui Logeski Toilet Bowl Cleaner, kami ingin membantu meringankan rutinitas membersihkan toillet agar keluarga memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang lebih penting bagi mereka,” ungkap Karina Abigail, Manajer Bisnis Logeski Indonesia dalam keterangan resmi

Logeski Toilet Bowl Cleaner membantu mengangkat noda urine, kerak, dan kotoran sehari-hari pada permukaan toilet. Ujung botolnya yang melengkung dirancang untuk memudahkan pengaplikasian cairan pada bagian dalam bibir toilet dan area lain yang biasanya sulit dijangkau.

Untuk kerak yang telah lama menempel atau cukup tebal, penggunaan produk dapat diulang atau disertai penyikatan ringan sesuai kebutuhan. Konsumen juga dianjurkan untuk membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan serta peringatan keamanan yang tercantum pada kemasan.

Menurut Karina, peluncuran ini menjadi langkah awal dari komitmen jangka panjang Logeski di Indonesia. Ke depan, perusahaan berencana memperluas jangkauan distribusi dan mengembangkan portofolio produk home-cleaning yang relevan dengan kebutuhan keluarga Indonesia.