Bersama Tim Gabungan, Irjen Herry Berjibaku Padamkan Karhutla di Dumai Riau
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat membantu pemadaman karhutla di Dumai. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turun langsung bersama tim gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai.

Irjen Herry turun langsung ke lokasi kebakaran di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kamis (26/3), untuk memastikan upaya pemadaman dan pendinginan berjalan optimal.

Orang nomor satu di Polda Riau itu juga sekaligus memberikan motivasi kepada personel gabungan. “Saya hadir untuk memastikan pemadaman dan pendinginan karhutla berjalan dengan baik, serta memberikan penguatan kepada personel di lapangan agar penanganan bisa dipercepat,” kata Irjen Herry.

Di lapangan, Irjen Herry didampingi Wali Kota Dumai Faisal, Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang, serta Dandim 0320/Dumai Letkol (Arm) Herman Santoso.

Karhutla yang melanda Kota Dumai, Riau, sejak beberapa hari terakhir belum sepenuhnya padam. Api telah menghanguskan puluhan hektare lahan dan masih menyisakan sejumlah titik panas.

Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Manggala Agni, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus berjibaku memadamkan api karhutla.

Meski secara umum kesiapan personel dan sarana prasarana dinyatakan memadai, beberapa titik api masih berpotensi menimbulkan asap sehingga membutuhkan penanganan intensif.

Adapun AKBP Angga Febrian Herlambang mengatakan bahwa lokasi kebakaran sebagian berada dekat dengan permukiman warga.  Oleh karena itu, upaya maksimal dilakukan untuk mencegah dampak asap, terutama dari kebakaran lahan gambut. “Penanganan terus kami lakukan agar asap tidak mengganggu masyarakat sekitar,” jelas Angga.

