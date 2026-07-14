Bersama TNI, Polres Kampar dan Kejari Perkuat Harmonisasi Penegakan Hukum

jpnn.com, KAMPAR - Polres Kampar bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar memperkuat harmonisasi dalam penegakan hukum melalui kegiatan silaturahmi lintas institusi yang berlangsung di Kabupaten Kampar, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan bersama Wakapolres Kompol Rizky Hidayat dan para Pejabat Utama (PJU) Polres Kampar.

Selain mengunjungi Kejaksaan Negeri Kampar, rombongan juga bersilaturahmi ke Kodim 0313/KPR dan Yonif 132/Bima Sakti sebagai bentuk penguatan sinergitas antarlembaga.

Silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Kampar disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Dwianto Prihartono.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta turut dihadiri Dandim 0313/KPR Letkol Czi Satriady Prabowo dan Danyonif 132/BS Letkol Inf Hendri Sihombing.

Momentum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi dan komunikasi antara kepolisian, kejaksaan, dan TNI dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Kampar.

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Tidak hanya di tingkat kabupaten, harmonisasi antarpenegak hukum juga dilakukan hingga tingkat kecamatan.

Secara serentak, seluruh Kapolsek di 12 Polsek jajaran Polres Kampar melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Koramil di wilayah masing-masing sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas institusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.