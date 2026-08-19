Bersama untuk Flores, Elnusa dan Pertamina Group Salurkan Bantuan & Jaga Pasokan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat terdampak gempa Flores menghadapi berbagai keterbatasan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Selain membutuhkan pangan dan kebutuhan dasar, akses komunikasi serta ketersediaan energi menjadi bagian penting untuk mendukung keselamatan warga, koordinasi penanganan darurat, dan proses pemulihan.

Berangkat dari kepedulian tersebut, PT Elnusa Tbk (Elnusa) melalui anak usahanya, PT Elnusa Petrofin (EPN), bersama Pertamina Group bergerak cepat untuk hadir mendampingi masyarakat.

Bantuan kemanusiaan disalurkan secara terpadu, seiring dengan upaya menjaga distribusi energi agar kebutuhan warga, layanan publik, dan tim tanggap darurat tetap terpenuhi.

Melalui sinergi Elnusa Group, Pertamina Patra Niaga, dan Subholding Upstream Pertamina, bantuan tahap awal logistik darurat telah disalurkan ke wilayah terdampak melalui Fuel Terminal Bajo.

Bantuan tersebut meliputi 60 paket makan siang yang setiap harinya akan diberikan untuk pekerja AMT & Supporting di Lokasi, 1.130 boks makanan darurat, 2.250 kilogram beras, 5.060 bungkus mi instan, 160 kilogram gula, 110 kilogram garam, serta 514 liter minyak goreng.

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Untuk melengkapi kebutuhan pangan dan asupan nutrisi selama masa tanggap darurat, bantuan juga mencakup 3.300 butir telur, 330 paket makanan ringan, 480 dus air mineral, 2.280 kaleng susu steril, dan 300 kaleng sarden.

Tidak hanya kebutuhan pangan utama, Elnusa juga menyediakan 32 unit kasur, 32 pcs sprei, 32 pcs selimut, 32 pcs bantal, 32 pcs guling, 216 pcs sabun mandi, 2 kipas angin, 2 tenda 6x3, 110 pak teh celup, 550 pcs teh kotak, 220 sachet kopi, serta 880 pcs penyedap rasa.