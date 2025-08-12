Bersama Untuk Indonesia: TBIG Bantu 80 Desa di Wilayah 3T

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai wujud komitmen untuk terlibat membantu program pemerintah dalam penanggulangan masalah-masalah sosial di wilayah NKRI, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menggelar aksi bakti sosial untuk membantu masyarakat di wilayah 3T.

Kegiatan ini akan berlangsung selama bulan Agustus 2025 di 80 desa wilayah 3T dari Aceh sampai Papua.

Agustus menjadi momentum kegiatan ini untuk menyambut peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Kegiatan ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 Agustus 2025 di desa Cot Ba’u, kecamatan Sukajaya, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam.

Kegiatan perdana ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pola hidup sehat dan bantuan makanan bergizi kepada 110 Kepala Keluarga (KK) di desa Cot Ba’u.

Chief of Business Support Officer Lie Si An menjelaskan bahwa program Pilar Kesehatan yang dijalankan CSR TBIG difokuskan kepada peningkatan kesadaran dan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya.

“Kami memberikan bantuan edukasi pola hidup sehat, pola konsumsi sehat, dan pola sanitasi sehat serta bantuan makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita,” jelasnya seraya menambahkan bahwa program seperti ini dijalankan sepanjang tahun di berbagai wilayah di Indonesia.

“Total sampai Desember nanti kita menggelar 504 kegiatan seperti ini di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, tidak hanya di bulan Agustus saja,” imbuhnya.