Bersama Warga, PGN Tembus Desa Putus Akses di Aceh Tamiang Untuk Salurkan Bantuan

jpnn.com, ACEH TAMIANG - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) bersama program Pertamina Peduli berhasil menembus salah satu desa putus akses dan akses terbatas di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh, tepatnya di Desa Kampung Alur Mentawak, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Selasa (9/12).

Terdapat 3 Dusun terdampak di mana salah satu dusun masih belum dapat diakses baik kendaraan roda dua maupun empat.

Upaya ini dilakukan bersama warga yang dengan penuh semangat bergotong royong menempuh jalur ekstrem untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu.

Akibat akses yang masih terputus akibat longsor, tim PGN harus terlebih dahulu melangsir bantuan hingga titik terdekat yang masih dapat dilalui kendaraan roda empat.

Dari lokasi tersebut, dengan dukungan warga, tim PGN melanjutkan perjalanan menggunakan motor trail angkut sawit untuk menembus jalur licin dan terjal hingga mencapai permukiman warga yang membutuhkan bantuan.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman bersyukur atas keberhasilan penyaluran bantuan tersebut.

Baca Juga: PLN Indonesia Power Salurkan Bantuan Untuk 600 KK Terdampak Banjir di Sumbar

Dia mengatakan upaya menembus desa terisolir ini tidak mudah, namun berkat semangat gotong royong antara tim PGN dan warga, bantuan akhirnya dapat tiba di lokasi.

“Kami bersyukur bantuan akhirnya bisa menjangkau desa yang selama beberapa hari terisolir. Tujuan kami sederhana, memastikan bantuan benar-benar sampai ke orang-orang yang sedang berjuang di tengah situasi sulit,” ujar Fajriyah, Selasa (9/12).