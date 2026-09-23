Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif
Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta & Pengasuh Konsolidasi Demokrasi: Point of View Gen Z Series
jpnn.com, JAKARTA - Pemilu seperti samudera pasang-surut yang penuh dengan badai pelanggaran dan arus kepentingan modal.
Bersatunya hukum progresif adalah sebuah mercusuar.
Ia tidak ikut terseret arus politik praktis, tetapi berdiri kokoh menyorotkan cahaya keadilan.
Setiap elemen penegak hukum pemilu dan gerakan masyarakat sipil yang bersatu bertindak sebagai penjaga mercusuar.
Ia memastikan kapal demokrasi tidak karam menabrak karang kecurangan pemilu 2029.
Pengalaman pemilu 2024 memperlihatkan betapa bangunan hukum pemilu rentan terhadap instabilitas.
Perubahan aturan di tengah jalan dan perdebatan kewenangan penegakan hukum justru menciptakan ketidakpastian hukum.
Memasuki agenda pembahasan RUU Pemilu 2029. Kita tidak lagi membutuhkan sekadar perbaikan kosmetis.
Pemilu seperti samudera pasang-surut yang penuh dengan badai pelanggaran dan arus kepentingan modal. Bersatunya hukum progresif adalah sebuah mercusuar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- RUU Pemilu Diharap Hadirkan Efektivitas Pemerintahan & Antisipasi Suara Terbuang
- Perludem Khawatir Penerapan PT 5 Persen Bikin Banyak Suara Pemilu Terbuang
- Tolak Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Partai Buruh Cs Usulkan Angka Sebegini
- Anas Urbaningrum Bicara Pemilu 2029, Singgung Pileg hingga Tiket Capres
- Partai Indonesia Terang Mulai Panaskan Mesin Politik, Ketum Rizayati Bilang Begini
- Analisis Andi Widjajanto soal Demokrasi Terpuruk & Publik Kian Tak Puas pada Prabowo