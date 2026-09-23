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Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif

Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta & Pengasuh Konsolidasi Demokrasi: Point of View Gen Z Series

Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif
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Anggota Bawaslu DKI Jakarta & Pengasuh Konsolidasi Demokrasi: Point of View Gen Z Series Benny Sabdo. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pemilu seperti samudera pasang-surut yang penuh dengan badai pelanggaran dan arus kepentingan modal.

Bersatunya hukum progresif adalah sebuah mercusuar.

Ia tidak ikut terseret arus politik praktis, tetapi berdiri kokoh menyorotkan cahaya keadilan.

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Setiap elemen penegak hukum pemilu dan gerakan masyarakat sipil yang bersatu bertindak sebagai penjaga mercusuar.

Ia memastikan kapal demokrasi tidak karam menabrak karang kecurangan pemilu 2029.

Pengalaman pemilu 2024 memperlihatkan betapa bangunan hukum pemilu rentan terhadap instabilitas.

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Perubahan aturan di tengah jalan dan perdebatan kewenangan penegakan hukum justru menciptakan ketidakpastian hukum.

Memasuki agenda pembahasan RUU Pemilu 2029. Kita tidak lagi membutuhkan sekadar perbaikan kosmetis.

Pemilu seperti samudera pasang-surut yang penuh dengan badai pelanggaran dan arus kepentingan modal. Bersatunya hukum progresif adalah sebuah mercusuar.

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