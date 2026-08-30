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Bersejarah! Kevin Akbar Jadi Juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2026

Bersejarah! Kevin Akbar Jadi Juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2026
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Kevin Caesario Akbar menjadi juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2026. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - TANGSEL - Kevin Caesario Akbar mengukir sejarah setelah menjuarai ajang golf Ciputra Golfpreneur Tournament 2026.

Turnamen putaran Asian Development Tour (ADT) edisi ke-11 ini berlangsung di Damai Indah Golf - BSD Course, Tangerang Selatan, Sabtu (29/8).

Kemenangan Kevin menorehkan sejarah dan emosional.

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Kevin jadi pegolf Indonesia pertama dalam sebelas tahun terakhir yang sukses mengangkat trofi juara di turnamen tersebut.

Capaian ini juga menjadi gelar juara ADT kedua sepanjang karier profesional Kevin plus kemenangan pertamanya dalam tiga tahun terakhir.

Dukungan penonton terhadap Kevin berlangsung sejak awal hingga akhir. Kevin mengunci gelar juara dengan total skor yang sangat fantastis, yakni 25 di bawah par (-25).

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Sinyal kemenangan Kevin sudah terlihat sejak ia menyelesaikan putaran pembuka dengan status finish di skor 9 di bawah par (-9).

Persaingan ketat sempat terjadi di bawah posisi Kevin. Pegolf asal Singapura, James Leow, dan rivalnya dari Malaysia, Khavish Varadan, harus puas berbagi tempat di posisi kedua (ties).

Sinyal kemenangan Kevin Akbar sudah terlihat sejak ia menyelesaikan putaran pembuka.

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