Bersenang-senang di Pestapora 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kemeriahan tercipta sepanjang Pestapora 2026 yang berlangsung pada 25-27 September 2026 di Gambir Expo & JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Berbagai momen ikonik tercipta dalam festival musik tahunan yang diprakarsai oleh Boss Creator tersebut. Mulai dari comeback musisi, aksi panggung luar biasa, penampilan menghibur, hingga berbagai kejutan.

Digelar selama tiga hari, Pestapora 2026 menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan. Penampil terdiri dari musisi lintas generasi dan kolaborasi yang mempertemukan berbagai warna musik.

Para Penarik Perhatian

Beberapa penampilan paling menarik hingga mencuri perhatian hadirin Pestapora 2026 yakni Syahrini, Erwin Gutawa Orchestra bersama Fourtwnty, Lorjhu', Punxgoaran, Koil, Sheila on 7, dan lainnya.

Penampilan di Pestapora 2026 menjadi momen comeback Syahrini ke panggung musik. Dia diketahui vakum dari dunia hiburan sejak 7 tahun lalu.

"Aku 7 tahun bukan menjaga jarak, tetapi menjaga anak, dan Reino Barack," kata Syahrini di Pestapora Stage, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (27/9).