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Bersih-Bersih Geng Solo di Kabinet Prabowo? Efriza Punya Istilah Lain

Bersih-Bersih Geng Solo di Kabinet Prabowo? Efriza Punya Istilah Lain
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Peneliti dari Citra Institute Efriza. Foto: supplied

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari Citra Institute Efriza menilai istilah bersih-bersih Geng Solo tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah reshuffle.

Dia melihat adanya kecenderungan berkurangnya representasi figur yang selama ini diasosiasikan dekat dengan Jokowi di sejumlah posisi.

"Memang ada dasarnya kalau disebut sebagai sebuah kecenderungan, tetapi terlalu jauh kalau disebut pembersihan total orang-orang Jokowi," kata Efriza.

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Efriza mencontohkan Pratikno yang keluar dari posisi Menko PMK.

Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut Efriza, dua perubahan tersebut justru menunjukkan pola yang berbeda.

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"Listyo tidak dikeluarkan dari pemerintahan. Dia tetap ditempatkan pada posisi strategis di lingkungan Istana," ujarnya.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah figur dari era pemerintahan Jokowi yang dipertahankan.

Efriza menilai istilah bersih-bersih Geng Solo tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kabinet Presiden Prabowo.

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