Bersih-Bersih, Menkeu Purbaya Rombak Besar-besaran Pejabat Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan merombak besar-besaran struktur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam waktu dekat.

Purbaya menyasar kepala kantor wilayah hingga jajaran pejabat Bea Cukai yang menaungi lima pelabuhan besar.

"Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, dan Sumatera Utara," kata Purbaya di kawasan Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Menkeu Purbaya menyatakan upaya perombakan ini menjadi langkah tegas untuk memperbaiki dan menutup celah kebocoran di badan bea cukai.

Dia menegaskan sebagian pejabat akan dinonaktifkan sementara, selama masa penataan ulang struktural DJCB.

"Tidak semua. Sebagian dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka nanti malam."

Purbaya blak-blakan posisi pejabat DJCB yang dinonaktifkan akan diisi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dia menyatakan akan menarik pejabat di bawah Dirjen Pajak yang kinerjanya dianggap mumpuni.