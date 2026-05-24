Bersihkan Karang Gigi dengan 4 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI karang gigi bisa menimbulkan bau mulut. Bau mulut yang menyengat tentu bisa membuat rasa percaya diri menurun.
Bau mulut bisa disebabkan keberadaan karang gigi yang timbul karena sisa makanan yang masih menempel pada gigi.
Kondisi terjadi ketika menggosok gigi tidak bersih. Untuk memberantas karang gigi bisa dilakukan di klinik gigi.
Namun pastinya ada kuliatas ada harga yang dikeluarkan. Ternyata, Anda juga bisa membersihkan karang gigi dengan cara alami.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Makan biji wijen
Biji wijen dipercaya bisa menghilangkan karang gigi. Cara mudah, masukkan beberapa biji wijen lalu gosokkan dengan sikat gigi.
Biji tersebut bertugas sebagai scrub yang mampu mengatasi karang gigi.
2. Lidah buaya
Lidah buaya juga punya khasiat untuk mengatasi karang gigi. Caranya gosokkan jel lidah buaya pada gigi lalu diamkan selam 10 menit dam bilas, rasakan manfaatnya.
Ada beberapa cara alami yang bisa membantu membersihkan karang gigi dan salah satunya ialah tentu saja biji wijen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News