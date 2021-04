Bersinar di Masa Pandemi, Kinerja Direksi PTK Diapresiasi Komisaris

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) meraih The Best CEO Driving Execution, yaitu penghargaan yang disematkan kepada CEO Anak Perusahaan BUMN atas kepemimpinan yang mampu memperkuat kinerja korporasi sekaligus mengkonsolidasi SDM yang kompetitif dan berdaya saing di masa pandemi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri sekaligus Menteri BUMN pertama di Indonesia, Tanri Abeng kepada Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan.

Sementara itu penghargaan kedua yang dianugerahkan kepada PTK adalah penghargaan terbaik ke 3 dalam Kategori Strategi Bertahan Tumbuh Terbaik Anak Perusahaan BUMN atas keberhasilan PTK dalam membangun strategi dan transformasi di masa pandemi.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Enny Sri Hartati, Pengamat Ekonomi INDEF & Dewan Pakar BUMN Track kepada Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (08/4/2021).

Kategori Penghargaan Anak Perusahaan BUMN (Non Tbk) meliputi Strategi Pertumbuhan Terbaik, Transformasi Organisasi Terbaik, Tata Kelola Perusahaan Terbaik, Pengembangan SDM Unggul Terbaik, Inovasi Bisnis Terbaik, Aliansi Strategis Terbaik, dan Best of The Best.

Komisaris PTK, Andi Saiful Haq menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Direksi PTK tersebut.

"Kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Penghargaan yang diraih PTK adalah buah dari kerja keras segenap direksi dibawah kepemimpinan Bapak Nepos Pakpahan," ujar dia.

"Penghargaan dan prestasi ini bernilai lebih karena situasi pandemi. Ditengah banyak perusahaan terdampak bahkan merugi dalam situasi pandemi, Direksi PTK berhasil melakukan inovasi dan transformasi untuk dapat tetap tumbuh dan berkembang. Luar biasa!" tambah Adi.

Sementara itu Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan berdoa agar ke depan PTK bisa lebih baik lagi.