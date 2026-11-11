Bersinergi, Jasa Marga dan BSSN Tingkatkan Keamanan Siber Layanan Tol
jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkolaborasi dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber guna mendukung keandalan operasional serta keberlangsungan pelayanan tol.
Kerja sama itu diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara dua instansi itu yang berlangsung di Jakarta, pada Senin (09/11).
Adapun kerja sama ini mencakup pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi, pertukaran data dan informasi, hingga penguatan kampanye dan literasi keamanan siber.
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menegaskan ketahanan siber menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesinambungan operasional dan kepercayaan publik di tengah meningkatnya pemanfaatan teknologi digital.
“Transformasi digital telah menjadi bagian penting di Jasa Marga dalam mendukung keandalan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan jalan tol, termasuk melalui pengoptimalan Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC)," ungkap Rivan.
"Karena itu, penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan strategis untuk melindungi infrastruktur digital perusahaan dari berbagai potensi ancaman, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara aman, andal dan sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” sambungnya.
Dia menambahkan penguatan kompetensi sumber daya manusia dan koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan siber perusahaan secara menyeluruh.
“Ketahanan siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam mengantisipasi dan merespons berbagai risiko. Melalui kolaborasi dengan BSSN, kami berharap dapat meningkatkan kompetensi personel, memperkuat kesadaran keamanan siber, serta mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan insiden,” tambah Rivan.
Jasa Marga dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkolaborasi dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber guna mendukung pelayanan tol.
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