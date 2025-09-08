Bersinergi, Menteri PKP & Bupati Dony Serahkan 1.080 Kunci Rumah Baru Bersubsidi

jpnn.com, SUMEDANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyerahkan kunci rumah baru secara simbolis kepada 1.080 debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bank bjb dan bjb syariah.

Kegiatan yang dikemas dalam acara bertajuk Ceremony Akad Massal di kawasan pabrik Kahatex pada Jumat malam (22/8/2025) itu dihadiri juga oleh Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila.

Dalam kesempatan itu Bupati Dony menyampaikan pesan dari sebuah hadis tentang membangunkan rumah bagai orang lain, terutama fakir miskin dan yang membutuhkan, akan diganjar rumah di surga.

"Itulah pesan moral bagi yang beragama Islam dan agama lain pun sama memberikan pesan seperti itu. Harus menjadi landasan bekerja untuk negara dan bangsa ini," kata Bupati Dony.

Menurut dia, ada ribuan warga dari berbagai profesi, termasuk buruh dan ASN, yang akan segera mendapatkan rumah.

Bupati Dony menyebut kepemilikan atas rumah itu juga membawa harapan baru.

Kepala daerah yang kerap memperoleh penghargaan atas kinerjanya itu menegaskan mendapatkan kunci rumah baru bukanlah hal akhir.

Bupati Dony menegaskan memiliki rumah justru awal dari perjalanan baru.