Bersitegang dengan Suporter, Beckham Putra Langsung Dibela Jay Idzes dan Rizky Ridho

jpnn.com - Beckham Putra mendapat dukungan dari rekan-rekannya di Timnas Indonesia setelah terlibat adu argumen dengan sejumlah suporter seusai laga melawan Mozambik.

Setelah menjadi sasaran ejekan segelintir suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), gelombang dukungan langsung mengalir dari para penggawa Garuda.

Kapten tim Jay Idzes hingga bek andalan Rizky Ridho kompak memberikan pembelaan kepada Beckham dan menyerukan agar rivalitas antarklub tidak lagi dibawa ketika mendukung Timnas Indonesia.

Insiden itu terjadi sesaat setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik, Selasa (9/6/2026).

Dalam video yang beredar di media sosial, Beckham terlibat adu argumen dengan sejumlah suporter yang melontarkan kata-kata kasar kepadanya. Pemain Persib Bandung tersebut tampak terpancing emosi.

Ejekan yang diterimanya diduga berkaitan dengan rivalitas panjang antara Persib dan Persija yang kembali terbawa ke lingkungan Timnas.

Situasi sempat memanas sebelum Kevin Diks turun tangan. Bek Borussia Monchengladbach itu langsung menarik Beckham menjauh dari kerumunan sambil meminta suporter menghentikan cemoohannya.

Dukungan paling tegas datang dari Jay Idzes. Kapten Timnas Indonesia itu menegaskan Beckham adalah bagian penting dari keluarga besar tim nasional dan layak mendapat dukungan penuh.