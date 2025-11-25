menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Berstatus Awas, Gunung Semeru 8 Kali Erupsi, Tinggi Letusan Mencapai 1.000 Meter

Berstatus Awas, Gunung Semeru 8 Kali Erupsi, Tinggi Letusan Mencapai 1.000 Meter

Berstatus Awas, Gunung Semeru 8 Kali Erupsi, Tinggi Letusan Mencapai 1.000 Meter
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gunung Semeru erupsi dengan tiinggi letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak pada Selasa (25/11/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi pada Selasa (25/11).

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajag dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi sebanyak delapan kali pada Selasa sejak pukul 00.20 WIB hingga 05.33 WIB.

Tinggi letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak.

Baca Juga:

"Erupsi pertama terjadi pukul 00.20 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Erupsi berikutnya berturut turut pukul 00.41 WIB dengan letusan setinggi 600 meter.

Lalu, pukul 00.53 WIB dengan tinggi letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak.

Baca Juga:

Kemudian, pukul 01.18 WIB dengan tinggi letusan 400 meter.

Kemudian erupsi kembali pukul pukul 01.34 WIB dengan tinggi letusan sekitar 800 meter di atas puncak.

Gunung Semeru delapan kali erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI