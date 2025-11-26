Berstatus Juara Bertahan di SEA Games, Garuda Muda Siap Emban Misi Pertahankan Medali Emas
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia percaya diri menghadapi ajang SEA Games 2025 setelah datang dengan status juara bertahan.
Skuad asuhan Indra Sjafri kini tengah menjalani persiapan tahap akhir menjelang tampil di ajang akbar antarnegara ASEAN tersebut.
Waketum PSSI, Zainudin Amali mengungkapkan bahwa Kadek Arel dan kolega punya motivasi tinggi mempertahankan medali emas.
“Optimistis mendapat medali emas, saat laga kedua lawan Mali, semangat pemain luar biasa. Kalau dari Kemenpora menargetkan perak, tentu ada hitungannya.”
“Dari federasi karena di Kamboja sudah dapat emas, kami punya keyakinan. Kami bertanya pelatih, asisten pelatih yakin meraih emas, jangan dipertentangkan,” ujar politikus partai Golkar itu.
Timnas Indonesia sejatinya mengantongi hasil kurang apik dalam dua laga uji coba melawan India dan Mali.
Tercatat skuad Garuda Muda hanya mampu meraih dua hasil imbang dan dua kalah dari empat pertandingan tersebut.
Melihat hasil tersebut Zainudin Amali tetap percaya bahwa tim peninggalan Gerald Vanenburg tersebut di Piala AFF U-23 dan Kualifikasi Piala Asia U-23.
