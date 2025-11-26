menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Berstatus Juara Bertahan di SEA Games, Garuda Muda Siap Emban Misi Pertahankan Medali Emas

Berstatus Juara Bertahan di SEA Games, Garuda Muda Siap Emban Misi Pertahankan Medali Emas

Berstatus Juara Bertahan di SEA Games, Garuda Muda Siap Emban Misi Pertahankan Medali Emas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Waketum PSSI, Zainudin Amali saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (26/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia percaya diri menghadapi ajang SEA Games 2025 setelah datang dengan status juara bertahan.

Skuad asuhan Indra Sjafri kini tengah menjalani persiapan tahap akhir menjelang tampil di ajang akbar antarnegara ASEAN tersebut.

Waketum PSSI, Zainudin Amali mengungkapkan bahwa Kadek Arel dan kolega punya motivasi tinggi mempertahankan medali emas.

Baca Juga:

“Optimistis mendapat medali emas, saat laga kedua lawan Mali, semangat pemain luar biasa. Kalau dari Kemenpora menargetkan perak, tentu ada hitungannya.”

“Dari federasi karena di Kamboja sudah dapat emas, kami punya keyakinan. Kami bertanya pelatih, asisten pelatih yakin meraih emas, jangan dipertentangkan,” ujar politikus partai Golkar itu.

Timnas Indonesia sejatinya mengantongi hasil kurang apik dalam dua laga uji coba melawan India dan Mali.

Baca Juga:

Tercatat skuad Garuda Muda hanya mampu meraih dua hasil imbang dan dua kalah dari empat pertandingan tersebut.

Melihat hasil tersebut Zainudin Amali tetap percaya bahwa tim peninggalan Gerald Vanenburg tersebut di Piala AFF U-23 dan Kualifikasi Piala Asia U-23.

Waketum PSSI, Zainudin Amali ungkap kondisi terkini Timnas Indonesia jelang tampil di SEA Games 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI