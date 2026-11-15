Berstatus Tuan Rumah, KONI DKI Jakarta Targetkan Juara Umum PON Pantai Perdana 2026
jpnn.com, JAKARTA - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta membidik gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai perdana yang akan digelar di kawasan Ancol, Jakarta, pada 21–27 November 2026 mendatang.
Wakil Ketua Umum I KONI DKI Jakarta Fatchul Anas menegaskan, ibu kota bertekad meraih sukses ganda dalam perhelatan olahraga pantai tingkat nasional yang baru pertama kali diselenggarakan tersebut.
“Kami ingin sukses sebagai tuan rumah dan juga sukses sebagai tim yang berhasil menjadi juara umum dalam PON Pantai perdana ini,” kata Fatchul Anas di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Untuk merealisasikan ambisi juara umum tersebut, kontingen DKI Jakarta diwajibkan mengamankan sedikitnya 35 persen kemenangan dari seluruh nomor yang dipertandingkan, atau sekitar 24 medali emas.
“Kami mencatat ada 67 nomor pertandingan yang diperlombakan dan atlet akan memberikan kemampuan terbaik mereka,” ujar Fatchul Anas.
Fatchul mengatakan kontingen DKI Jakarta tidak ingin jumawa dalam event olahraga ini dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih prestasi.
“Kami tidak pernah meremehkan lawan dan kami akan berikan yang terbaik,” kata dia.
Ia menyebut total ada 175 atlet yang diturunkan dalam PON Pantai I yang akan berlaga di seluruh nomor pertandingan.
KONI DKI Jakarta membidik gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai perdana di kawasan Ancol, Jakarta, pada 21–27 November 2026.
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