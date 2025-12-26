Berstatus waspada, Gunung Ibu di Halmahera menyemburkan abu vulkanik setinggi 600 meter.

jpnn.com - TERNATE - Gunung Ibu menyemburkan abu vulkanik setinggi 600 meter, sebagaimana laporan Pos Pengamanat Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Jumat (26/12).

"Erupsi sekitar pukul 10.09 WIT dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 600 meter di atas puncak," kata petugas PGA Ibu Darsono H. Muhammad Nur dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Ternate, Jumat (26/12).

Dia menjelaskan erupsi Gunung Ibu terlihat kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah Selatan. "Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi ± 41 detik," ungkapnya.

Dia mengatakan saat ini kondisi gunung api setinggi 1.325 meter dari permukaan laut itu masih berada pada status Level II atau Waspada.

Oleh karena itu, masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif gunung.

"Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung masker dan kacamata agar terhindar dari paparan abu Gunung Ibu,"ujarnya.

Dia meminta kepada seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoaks), dan tidak terpancing isu -isu yang tidak jelas sumbernya.

"Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah," ucapnya.