Berstatus Waspada, Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan 700 Meter di Atas Puncak

Gunung Semeru erupsi dengan letusan setinggi 700 meter di atas puncak pada Senin (22/9/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Senin (22/9) pagi.

Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dengan tinggi letusan sekitar 700 meter di atas puncak. 

Saat ini, Gunung Semeru masih berstatus Waspada atau Level II.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 05.28 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat.

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 139 detik.

Sebelumnya, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami erupsi pada pukul 00.54 WIB dengan visual letusan tidak teramati.

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 182 detik.

