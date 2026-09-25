Bersurat ke MK, RAPI Desak Hakim Konstitusi Tolak Gugatan Pencalonan Gibran

jpnn.com - Presidium Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (25/9) ini untuk menyampaikan surat keberatan terhadap gugatan bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Adapun, gugatan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024.

Sementara itu, RAPI terdiri dari berbagai komunitas sukarelawan pendukung Prabowo-Gibran, Gibran Fans, Bara JP, dan kumpulan praktisi hukum serta elemen masyarakat.

Plt. Ketua Umum Gibran Fans Derek Loupatty menyebut seluruh tahapan pencalonan hingga penetapan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, sebenarnya telah dilalui sesuai aturan.

Presidium RAPI itu menyebut tahapan itu masuk ke verifikasi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK.

"Jadi bagi kami, persyaratan itu sudah final saat MK melakukan sidang perkara sengketa Pilpres 2024," kata Derek setelah menyerahkan surat keberatan di Gedung MK, Jakarta, Jumat ini.

Dia mengatakan KPU kemudian menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 setelah penyelesaian sengketa hingga proses pelantikan di MPR.

"Jadi, bagi kami sudah final," ujarnya.