Bersurat ke MK, RAPI Desak Hakim Konstitusi Tolak Gugatan Pencalonan Gibran
jpnn.com - Presidium Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (25/9) ini untuk menyampaikan surat keberatan terhadap gugatan bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Adapun, gugatan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024.
Sementara itu, RAPI terdiri dari berbagai komunitas sukarelawan pendukung Prabowo-Gibran, Gibran Fans, Bara JP, dan kumpulan praktisi hukum serta elemen masyarakat.
Plt. Ketua Umum Gibran Fans Derek Loupatty menyebut seluruh tahapan pencalonan hingga penetapan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, sebenarnya telah dilalui sesuai aturan.
Presidium RAPI itu menyebut tahapan itu masuk ke verifikasi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK.
"Jadi bagi kami, persyaratan itu sudah final saat MK melakukan sidang perkara sengketa Pilpres 2024," kata Derek setelah menyerahkan surat keberatan di Gedung MK, Jakarta, Jumat ini.
Dia mengatakan KPU kemudian menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 setelah penyelesaian sengketa hingga proses pelantikan di MPR.
"Jadi, bagi kami sudah final," ujarnya.
Presidium RAPI menyampaikan surat keberatan ke MK dan meminta hakim konstitusi menolak gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Survei INES Catat Kepuasan Publik ke Prabowo Capai 79,3 Persen, 2 Hal Ini Jadi Catatan
- Pimpin Rapat di Solok, Wapres Gibran Minta Pemkab Percepat Pendataan Korban Banjir Bandang
- Sejumlah Pengungsi Belum Terawat di Solok, Wapres Gibran Langsung Terjunkan Dokter Pribadi
- Prabowo Ingin Tertibkan Regulasi dan Korporasi untuk Cegah Kebakaran Gambut
- Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo, MAPPI Minta Kejagung Periksa Ainun Na'im
- Gaji & Tunjangan Sudah Aman, PPPK Senior Menunggu Diangkat Prabowo Jadi PNS