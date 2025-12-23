Bersurat ke MUI, Ma’ruf Amin Ingin Mundur dari Posisi Ketua Wantim
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Ma'ruf Amin mengirim surat ke organisasi yang berisi pernyataan mundur dari posisi saat ini.
Hal demikian seperti disampaikan Sekretaris Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi melalui layanan pesan, Selasa (23/12).
"Surat tersebut telah diterima oleh internal organisasi secara resmi," kata Zainut Tauhid, Selasa.
Dia mengatakan Ma’ruf Amin mundur dari MUI karena merasa masa bakti di organisasi cukup panjang dan ingin terjadi regenerasi di level Wantim.
"Dengan penuh kesadaran, beliau ingin mulai mengurangi aktivitas di ranah struktural organisasi," ujar Zainut Tauhid.
Dia mengatakan Ma’ruf Amin bakal tetap berkontribusi bagi MUI meski sudah berada di luar struktural organisasi.
"Beliau menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan kontribusi pemikiran bagi umat dan bangsa di luar jalur formal organisasi," ujarnya.
Zainut Tauhid melanjutkan surat permohonan pengunduran diri Ma’ruf Amin akan dibahas di internal MUI sesuai AD/ART organisasi.
Ketua Wantim MUI Ma'ruf Amin menginginkan regenerasi di organisasinya, sehingga mengirim surat pengunduran diri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sekjen MUI Dorong Pemerintah Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional
- MUI Nilai Kampung Haji Beri Manfaat Sosial dan Perkuat Ekosistem Keuangan
- MUI Dukung Seruan Menko Muhaimin untuk Tobat Nasuha
- Mardiono Tegaskan Ketahanan Pangan & Ekonomi Rakyat Jadi Prioritas Saat Kunjungi MUI NTT
- Heboh Tayangan Kontroversial di DA 7, Kiai Cholil: Sedang Ditangani MUI
- Ekonom Sebut Pemerintah Perlu Mereformasi Sistem Perpajakan Berdasarkan Fatwa MUI