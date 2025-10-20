Bersyukur Atas Kehadiran Sekolah Rakyat, Ibas: Pacitan Beruntung

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginisiasi Sekolah Rakyat.

Hal itu diungkapkan Ibas saat mengunjungi masyarakat di Kabupaten Pacitan dalam kegiatan bertajuk “Sosialisasi Masyarakat Berdaya, Pacitan Berjaya,” baru-baru ini.

“Tidak semua kabupaten mendapat sekolah rakyat. Pacitan beruntung, artinya pendidikan di sini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Ini harus kita syukuri dan ayo dukung bersama,” kata Ibas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengajak warga untuk terus memperkuat nilai pendidikan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menjaga semangat gotong royong dalam membangun daerah yang mandiri dan sejahtera.

“Kunci pembangunan dan peningkatan kesejahteraan adalah salah satunya melalui pendidikan. Anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit harus tetap cerdas, pintar, dan berkarakter baik. Karena dengan kecerdasan dan karakter yang kuat, daerah dan bangsa akan lebih maju, betul?” ujar Ibas disambut antusias masyarakat yang hadir.

Lulusan Program Doktor IPB University ini menekankan pentingnya pembinaan mental dan karakter generasi muda.

Ibas mencontohkan kegiatan kepramukaan sebagai bentuk nyata pendidikan nonformal yang membangun semangat kebersamaan dan jiwa kepemimpinan. “Kegiatan seperti kemah Pramuka itu baik sekali, karena membentuk karakter tangguh dan menumbuhkan semangat persaudaraan,” tambah anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut.

Lebih lanjut, Ibas menyampaikan komitmennya sebagai wakil rakyat dalam mengawal berbagai program pendidikan nasional, termasuk Beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah membantu ribuan pelajar agar dapat terus bersekolah.