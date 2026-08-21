Bertabur Bintang di Panggung Spektakuler Mahakarya RCTI 37

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan perjalanan 37 tahun sebagai pelopor industri televisi swasta di Indonesia, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) mempersembahkan gelaran panggung hiburan megah bertajuk Mahakarya RCTI 37.

Malam puncak selebrasi tersebut akan disiarkan secara langsung pada Minggu, 23 Agustus 2026 Live dari studio tercanggih dan terbesar Asia Tenggara, Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

Mengusung tema keindahan seni, budaya, dan inovasi entertainment modern, Mahakarya RCTI 37 menghadirkan penampilan maestro musik tanah air, kolaborasi eksklusif alumni Indonesian Idol, serta band ternama yang siap membawakan aransemen spesial.

Tidak hanya itu, para pemeran sinetron unggulan RCTI akan melakukan pertunjukan teaterikal dan komedi serta visual tata panggung kelas dunia dengan teknologi lighting, drop screen, dan LED visual yang memanjakan mata penonton.

Lebih spesial lagi dalam perayaan HUT RCTI ke 37 ini kita akan menyaksikan Wedding Celebration antara Sena dan Davina yang merupakan tokoh utama dalam Sinetron RCTI Terikat Janji.

Perayaan tersebut mempertemukan jajaran aktor ternama tanah air seperti Arya Saloka, Asha Assuncao,Chicco Jerikho, Marsha Aruan, Jefri Nichol, Betrand Putra Onsu, Elsa Japasal, Ari Irham, Ridzki Djanbi, Yoriko Angeline, Ibob Tarigan, Lyodra, Celyna Grace, Niki Becker, Rio Lahskart, Irfan Hakim, Happy Asmara, Anwar Sanjaya, Demian, JKT48, Kangen Band, Toton Caribo dan bintang tamu spesial Internasional juga akan mengisi perayaan HUT RCTI ke-37 ini.

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Malam Puncak Mahakarya RCTI 37 disiarkan Minggu, 23 Agustus 2026 pukul 20.30 WIB di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

Selain penayangan Live melalui kanal 28 UHF RCTI, pemirsa juga dapat menikmati kemeriahan acara, momen red carpet, serta konten eksklusif balik layar secara streaming melalui aplikasi RCTI+.