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Bertahan di Napoli, Giovanni Di Lorenzo Perpanjang Kontrak hingga 2030

Bertahan di Napoli, Giovanni Di Lorenzo Perpanjang Kontrak hingga 2030
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Giovanni Di Lorenzo. Foto: tangkapan layar Instagram @dilorenzo

jpnn.com - JAKARTA - Giovanni Di Lorenzo bertahan di Napoli.

Dia resmi memperpanjang kontrak bersama Napoli hingga 30 Juni 2030.

Sebelumnya, dia telah menandatangani kontrak baru pada 2023 yang mengikatnya bersama Napoli hingga Juni 2028.

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Kesepakatan terbaru kemudian menambah dua tahun masa baktinya.

"Di Lorenzo biru untuk selamanya," tulis Napoli melalui media sosial pada Rabu (2/9).

Kontrak baru tersebut berpotensi membuat Di Lorenzo bertahan di Napoli hingga usia 36 tahun.

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Sejumlah laporan di Italia bahkan menyebut sang kapten berpeluang mengakhiri karier profesionalnya bersama klub yang sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

Di Lorenzo bergabung dengan Napoli dari Empoli pada musim panas 2019.

Bertahan di Napoli, Giovanni Di Lorenzo memperpanjang kontrak hingga Tahun 2030.

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