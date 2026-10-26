Bertakziah ke Keluarga Syabilla, Taj Yasin Pastikan Pemprov Jateng Evaluasi Keamanan Porprov

jpnn.com - JEPARA - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya atlet selam asal Jepara Syabilla Rizkia Putri Raharjo saat mengikuti Pekan Olahraga Provinsi XVII Jawa Tengah 2026.

Taj Yasin menyampaikan belasungkawa tersebut saat bertakziah ke rumah keluarga Syabilla di Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin (26/10).

Taj Yasin bertemu langsung dengan ayah Syabilla, Ajar Tri Raharjo yang masih berduka atas kepergian putri keduanya tersebut.

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Ajar mengatakan bahwa dirinya dan keluarga telah menerima kejadian tersebut dengan ikhlas. Namun, dia berharap Pemprov Jateng dan panitia porprov melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebagai informasi, Syabilla meninggal dunia saat bertanding pada perlombaan Open Water Finswimming (OWF) nomor 3.000 meter di perairan pesisir Awann Costa, Kota Semarang, Minggu (25/10). Petugas sempat mengevakuasi atlet tersebut, tetapi nyawa Syabilla tidak tertolong.

Sebelum kejadian itu, Syabilla telah menorehkan prestasi membanggakan dengan mempersembahkan dua medali emas bagi kontingen Kabupaten Jepara. Kedua medali tersebut diraih dari nomor 100 meter dan 200 meter.

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Sementara itu, Taj Yasin menyatakan apresiasnya atas semangat dan dedikasi Syabilla dalam berjuang mengharumkan nama daerah.

Menurut dia, prestasi yang diraih Syabilla menunjukkan semangat atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih hasil terbaik.