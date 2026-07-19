Bertambah Lagi Pemda Bersiap Usulkan P3K PW jadi PPPK Penuh Waktu, Berbasis Kinerja

jpnn.com - DELI SERDANG – Bertambah lagi jumlah pemerintah daerah yang bersiap-siap mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) menjadi PPPK Penuh Waktu.

Diberitakan sebelumnya, pemda yang bersiap mengajukan usulan P3K PW naik level menjadi ASN penuh waktu tahun ini, antara lain Pemerintah Kota Malang (Jawa Timur), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Terbaru, Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara, juga berancang-ancang melakukan langkah serupa.

Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Asri Ludin Tambunan menyampaikan komitmen pemkab yang dipimpinnya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Salah satunya insentif bagi PPPK Paruh Waktu yang saat ini tengah disiapkan melalui Perubahan APBD.

Selain itu, disampaikan juga bahwa alokasi formasi untuk pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap tengah disiapkan dengan mengacu pada kebutuhan formasi dan hasil penilaian kinerja.

Dia menekankan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu berbasis evaluasi kinerja.

““Saya ingatkan pengangkatan para PPPK Paruh Waktu berbasis kinerja,” kata Asri Ludin Tambunan di Lubuk Pakam, Sabtu (18/7).