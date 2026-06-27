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Bertambah Lagi, Total 5 Calon Manajer Kopdes yang Meninggal saat Latsarmil

Bertambah Lagi, Total 5 Calon Manajer Kopdes yang Meninggal saat Latsarmil
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Peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Latsarmil calon manajer KDMP di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Foto: ANTARA /Indrianto Eko Suwarso/agr

jpnn.com - Calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KDMP/KNMP) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) kembali bertambah.

Total lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP meninggal dunia saat Latsarmil dari catatan sebelumnya yang empat.

Nola Dya Sari menjadi calon manajer Kopdes Merah Putih yang meninggal dunia saat ikut Latsarmil pada Jumat (26/6).

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Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyebut Nola sempat merasakan sesak napas dan badan panas saat Latsarmil. 

"Sekitar (Jumat, red) pukul 18.45 WIB, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/6).

Adapun, Nola mengikuti pembelajaran CMI di dalam kelas sebelum mengeluhkan sesak napas dan badan panas.

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Gede mengatakan Nola selama mengikuti kelas dalam keadaan baik. Keluhan kesehatan baru disampaikan pada Jumat sore.

Gede mengatakan Nola setelah mengeluhkan sesak dibawa ke IGD Rumah Sakit Singkawang pada Jumat pukul 19.20 WIB.

Nola Dya Sari menjadi calon manajer Kopdes Merah Putih teranyar yang meninggal dunia saat ikut Latsarmil KDMP dan KNMP pada Jumat (26/6/2026).

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