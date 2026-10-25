Bertanam Sayuran, Petani di Lebak Berpenghasilan Rp15 juta per Bulan
jpnn.com - Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten berpendapatan sampai Rp15 juta per bulan dari hasil penjualan komoditas aneka sayuran yang ditanam di area persawahan.
"Kami bisa menghasilkan uang rata-rata Rp500 ribu per hari," kata Bakri (40) seorang petani di Blok Pasir Tundun Warunggunung Kabupaten Lebak, yang mengelola areal seluas satu hektare, Minggu (25/10/2026).
Petani sayuran di wilayah tersebut kebanyakan mengembangkan tanaman bayam, kangkung , ketimun, paria, kacang panjang, tomat hingga terung.
Tanaman bayam dan kangkung mempunyai waktu panen antara 20 sampai 30 hari setelah tanam (hst) sementara timun 30 sampai 50 hst dan kacang panjang 40 sampai 50 hst dan pare atau paria, bisa mulai panen 40 sampai 60 hari.
"Semua hasil panen aneka sayuran itu setiap hari ditampung tengkulak dari Pandeglang," katanya.
Petani lainnya, Junaedi (50) juga mengaku memanfaatkan areal persawahan yang mengalami kekeringan ditanami aneka sayuran yang cepat menghasilkan pendapatan uang.
"Kami menanam sayuran seluas 1 hektare dan bisa menghasilkan pendapatan Rp500 ribu per hari," ujarnya.
Saat ini diperkirakan ada seluas 20 hektare areal persawahan di Blok Pasir Tundun Warunggunung yang ditanami sayuran dengan umur panen yang pendek.
Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten berpendapatan sampai Rp15 juta per bulan dari hasil penjualan komoditas aneka sayuran.
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