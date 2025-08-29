Bertandang ke Banten, Persija Waspada Kebangkitan Dewa United

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta tidak mau jemawa saat menghadapi Dewa United Banten pada pekan keempat Super League 2025/26.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai tim berjuluk Anak Dewa itu tengah dalam kepercayaan diri setelah meraih kemenangan melawan Persik Kediri dengan skor 3-1.

Raihan tersebut membuat tim asuhan Jan Olde Riekerink itu memperoleh poin penuh perdana setelah di laga sebelumnya kalah dari Malut United (1-3) dan Semen Padang (0-2).

“Kami menghadapi tim yang punya motivasi dan baru meraih kemenangan. Tim ini juga berinvestasi besar untuk dapat meraih kesuksesan di liga ini,” ujar Souza.

Persija wajib waspada mengingat di pertemuan terakhir di Pakansari, Bogor kalah dengan skor 1-2.

Saat itu Rizky Ridho dan kolega menyerah lewat brace dari Alex Martins.

Adapun satu gol balasan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut dicetak melalui Gustavo Almeida.

Sejauh ini Persija Jakarta masih belum terkalahkan dengan meraih catatan dua kemenangan dan sekali imbang dalam tiga laga.