Bertandang ke Istana, Bahlil Memastikan Golkar Tetap Mendukung Prabowo pada 2029
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta sejumlah pimpinan Golkar saat mendatangani Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku partainya berkomitmen mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 2029.

Dukungan itu diberikan untuk Prabowo dan Gibran bila kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

Hal itu dikatakan Bahlil seusai menemui Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/8).

“Telah memutuskan bahwa mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran,” ucap Bahlil.

“Bagaimana ke depan kami menyakini bahwa kalau semuanya itu baik dan tidak ada yang bisa menghalangi untuk menjalankan kebaikan,” lanjutnya.

Menurut dia, Partai Golkar sejatinya lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan isi Pancasila 1945.

“Kami tidak pernah mempersoalkan golongan atau siapa yang penting adalah kami bisa bersama-sama,” kata dia.

Pertemuan Bahli dengan Prabowo membahas sejumlah hal termasuk nasib koalisi partai pendukung Prabowo untuk menjalankan Asta Cita.

