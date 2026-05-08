Bertandang ke Markas PSM Makassar, Persib Bandung Tanpa Komando Lengkap

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh saat menyambangi markas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan PSM vs Persib akan digelar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

Duel ini menjadi ujian berat bagi Maung Bandung.

Situasi tersebut terjadi setelah skuad asuhan Bojan Hodak harus kehilangan beberapa figur penting dalam tim.

Persib tak akan didampingi Bojan Hodak di pinggir lapangan. Selain itu, Maung Bandung juga tidak diperkuat oleh Federico Barba dan Luciano Guaycochea.

Hodak harus absen memberikan komando karena hukuman akumulasi kartu kuning.

Pelatih asal Kroasia itu telah menerima enam kartu kuning, yang memaksanya harus menjalani sanksi larangan mendampingi tim.

Sebelumnya, Hodak juga pernah absen dalam dua pertandingan, yakni saat Persib bertandang ke Malut United pada Desember 2025, serta ketika menjamu Madura United pada Februari 2026.