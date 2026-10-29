Bertarung di Porprov Jateng, Atlet Pemalang Ainun Khalif Raih Emas
jpnn.com, SEMARANG - Ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026 terbukti menjadi pendorong motivasi mendalam bagi para atlet daerah.
Prestasi yang diraih melejitkan motivasi serta kemampuan mereka menuju kompetisi yang lebih tinggi.
Semangat tersebut salah satunya dirasakan atlet panjat tebing asal Kabupaten Pemalang, Ainun Khalif.
Dia berhasil meraih medali emas bersama rekannya, Ranu Artanapurna, pada nomor lead tim campuran yang berlangsung di kawasan Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Kamis 29 Oktober 2026.
Bagi Ainun, keberhasilan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus penyemangat untuk terus meningkatkan kemampuannya. Terlebih, sebelumnya ia harus puas menempati posisi keempat pada pertandingan nomor lead putra.
“Kemarin mengikuti final nomor putra, tetapi belum rezekinya, dapat nomor empat. Nah, rezekinya di lead campuran ini, alhamdulillah dapat medali emas,” ujar Ainun seusai pertandingan.
Dia mengaku merasakan pengalaman berbeda selama mengikuti Porprov. Menurutnya, kompetisi olahraga tingkat provinsi yang digelar setiap empat tahun sekali itu menjadi kesempatan penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan dan mengukur hasil latihan.
Meski telah meraih medali emas, Ainun tidak ingin berpuas diri. Ia bertekad melanjutkan latihan dan meningkatkan prestasi, baik pada kompetisi tingkat provinsi maupun nasional.
Ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026 terbukti menjadi pendorong motivasi mendalam bagi para atlet daerah.
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