menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Bertekad Konsisten dengan Amanah Konstituen, Misbakhun Tepis Tuduhan soal Terlibat Pita Cukai Rokok

Bertekad Konsisten dengan Amanah Konstituen, Misbakhun Tepis Tuduhan soal Terlibat Pita Cukai Rokok

Bertekad Konsisten dengan Amanah Konstituen, Misbakhun Tepis Tuduhan soal Terlibat Pita Cukai Rokok
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun. Foto: arsip JPNN.COM/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun merespons pemberitaan dan siniar (podcast) yang menyebutnya terkait dengan urusan pemesanan cukai rokok.

Misbakhun pun dengan tegas membantah pemberitaan tersebut. Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak akan mencederai amanah dari konstituennya yang banyak berprofesi sebagai petani tembakau.

“Saya tidak melakukan apa yang disampaikan dalam siaran atau berita tersebut,” ujar Misbakhun melalui layanan pesan ke jpnn.com pada Minggu (13/9).

Baca Juga:

Bantahan Misbakhun itu sebagai respons atas siniar Bocor Alus dan pemberitaan Majalah Tempo yang menyebut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur tersebut terkait dengan urusan pita cukai rokok.

Menurut Misbakhun, publik bisa melihat rekam jejaknya dalam memperjuangkan para petani tembakau. 

“Saya selaku anggota DPR RI yang mewakili Dapil II Jatim, khususnya Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah penghasil tembakau, selalu berpihak dan membela kepentingan petani tembakau. Saya konsisten meminta tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap rendah karena hal itu bermanfaat bagi petani tembakau,” imbuhnya.

Baca Juga:

Misbakhun juga menyebut Adi Harnowo sebagai sosok tenaga ahli (TA) di DPR yang disebut dalam berita atau siniar itu  sudah lama tidak bekerja untuknya. Sejak DPR periode saat ini dilantik pada Oktober 2024, tidak ada nama Adi Harnowo dalam daftar TA untuk anggota Fraksi Golkar DPR itu. “Silakan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan,” katanya.

Lebih lanjut Misbakhun menyatakan tidak memiliki kewenangan soal pita cukai rokok. Sebab, kewenangan soal itu ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  “Semua pemesanan pita cukai harus melalui sistem pemesanan secara elektronik. Jadi, tidak ada hubungannya dengan saya,” imbuhnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membantah pemberitaan dan siniar (podcast) yang menyebutnya terkait dengan urusan pemesanan cukai rokok.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI