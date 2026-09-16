Bertema Perjuangan, Blooks Sukses Gelar Diskusi Buku Sastra Hingga Penampilan Musik

jpnn.com, JAKARTA - Toko buku dan komunitas Blooks sukses menggelar rangkaian Diskusi Buku Sastra dan Penampilan Musik pada 29 Agustus 2026 hingga 12 September 2026 di kawasan Blok S, Jakarta Selatan.

Rangkaian kegiatan itu merupakan bagian dari Program Penguatan Komunitas Sastra, Kementerian Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Adapun Diskusi Buku Sastra ini menghadirkan karya-karya dari sejumlah penulis, di antaranya Beni Satryo, Febi Indirani, dan Andre Septiawan.

Selain diskusi buku dan pembahasan isu sastra, acara tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan musik dari Lamtagu, yang membawakan lagu-lagu perjuangan pada 5 September 2026.

Sebelum penampilan tersebut, digelar diskusi lirik lagu perjuangan bersama Hikmat Darmawan dan Nuran Wibisono.

Diskusi dihadirkan untuk membangkitkan semangat kebangsaan serta memperkuat ikatan emosional antara sastra, musik, dan sejarah perjuangan bangsa.

Thomas Aditya dari Blooks menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa sastra mampu menjadi ruang berkumpulnya anak-anak muda.

Dalam aktivitas yang dihadiri oleh puluhan orang di tiap diskusinya, rangkaian ini makin menegaskan bahwa sastra menjadi ruang anak-anak muda untuk bertemu dan bertukar jalan pikiran.