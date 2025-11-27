Bertemakan Islamic Edutainment, Serial Animasi 'Ibra Berkisah’ Produk Anak Bangsa Kembali Dirilis

jpnn.com, JAKARTA - Serial animasi tematik produksi anak bangsa jarang kita saksikan tayang di Indonesia.

Melihat hal tersebut, Manara Studios sebagai salah satu production house di tanah air kembali meramaikan industri animasi Indonesia, untuk anak yang mengedepankan nilai-nilai islami.

"Melalui serial animasi, kami kembali dengan Ibra Berkisah Season 2 pada tahun ini, tepatnya 10 Oktober 2025 di channel Youtube. Sebelumnya Ibra Berkisah cukup lama vakum sejak Season 1 yang tayang pada tahun 2022 silam," kata Yuda Wirafianto selaku CEO sekaligus Produser Manara Studios dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11).

Ibra Berkisah merupakan tayangan animasi bertemakan islamic edutainment yang menceritakan keseruan petualangan, pertemanan dan interaksi sosial warga Indonesia beserta dengan permasalahan yang serialng kita temui sehari-hari dan dibalut dengan nilai-nilai Islami.

"Ibra Berkisah ini akan jadi salah satu animasi karya anak bangsa yang dipersiapkan untuk didistribusikan bukan hanya di Indonesia tapi juga ke market international, terutama negara-negara muslim, sehingga visual yang kami buat sedemikian rupa dengan kualitas global," ujar Yuda.

Yuda menjelaskan serial animasi ini telah sebulan lebih tayang di Youtube channel Ibra Berkisah.

Kini telah menembus total lebih dari tiga juta viewers pasca sebulan tayang. "Tidak hanya karakter Ibra, di Season 2 ini akan banyak karakter pendukung lainnya yang mengisi cerita seru dalam serial ini, seperti Sarah, Maya, Kana dan Ali," jelas Yuda.

Selain itu, kata Yuda, terdapat juga karakter Datuk Zaidul yang berperan sebagai guru sekaligus teman dengan pengetahuan nilai Islam yang disampaikan kepada Ibra dan teman-teman di seriales kali ini.