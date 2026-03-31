Bertemu Dirjen Bimas Katolik, Gustaf: Ketua KWI Pimpin Misa Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 dan Refleksi Nasional 2026

Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (PATRIA) Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) dan jajaran bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Bimas Katolik) Kementerian Agama RI Drs. Suparman, S.E, M.Si, Direktur Urusan Agama Katolik Ditjen Bimas Katolik Dr, Salman Habeahan, S.Ag, MM dan Sekretaris Ditjen Bimas Katolik Kemenag RI Reginaldus Saverinus Sely Serang, S.Fil, M.Th saat beraudiensi di Kantor Kemenag RI, Jakarta, Selasa (31/3/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (PATRIA) Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) beraudiensi dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Bimas Katolik) Kementerian Agama RI Drs. Suparman, S.E, M.Si pada Selasa (31/3/2026).

PATRIA merupakan organisasi resmi berbadan hukum untuk alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Dalam kesempatan itu, Gustaf sapaan akrabnya mengatakan kedatangannya bersama jajaran bertujuan untuk mengundang Dirjen Bimas Katolik menghadiri kegiatan pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 dan Refleksi Nasional 2026 yang berlangsung pada Sabtu, 11 April 2026 di Gedung Vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jalan Gatot Subroto No. 44 Jakarta.

Baca Juga:

Menurut Gustaf, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC akan memimpin Misa Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 didampingi Pastor Moderator DPP PATRIA Romo Yohanes Wahyu Prasetyo, OFM dan beberapa pastor/Romo.

Suasana Audiensi Ketua Umum DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa dan jajaran bersama Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI Drs. Suparman pada Selasa (31/3/2026). Foto: Source for JPNN.com

Baca Juga:

“Misa pelantikan (DPP PATRIA, red) dipimpin Ketua KWI yang juga Uskup Keuskupan Bandung. Jadi, konselebran adalah Mgr Antonius Subianto Bunjamin,” ujar Gustaf.

Gustaf juga menyampaikan sejumlah tokoh akan hadir dalam acara seremonial pelantikan DPP PATRIA dan menjadi narasumber dalam Refleksi Nasional bertema “Sistem Politik, Ekonomi, Budaya, Ekologi, SDM dan Peran Pers Menuju Indonesia Emas 2045.

DPP PATRIA beraudiensi dengan Dirjen Bimas Katolik Suparman guna menghadiri kegiatan pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 dan Refleksi Nasional 2026.

BERITA TERKAIT
